In de eerste zes maanden van dit jaar investeerden de adverteerders 100,64 miljoen euro in audioreclame. Dat is 13,9% meer dan een jaar eerder en bovendien een nieuw record. Audify publiceerde deze weekde netto audioreclame-omzet van het eerste half jaar van 2022.

Spotbestedingen

De spotbestedingen omvatten 90% van de totale omzet en groeien met 12,9% naar 90,2 miljoen euro. De investering in non-spotreclame neemt toe met 16,2% en is in het eerste half jaar 6,2 miljoen euro. Digitale audioreclame groeit weer relatief het sterkst met 35% en komt uit op 4,2 miljoen euro.

Branches en adverteerders

De top 5 branches zijn in volgorde van grootte: Retail, Financiële Dienstverlening, ‘Overheid, Educatie en Non-Profit’, ‘Telecom, ICT’ en ‘Horeca, Toerisme, Recreatie’. De grootste adverteerder is KPN, gevolgd door respectievelijk T-Mobile, ANWB, Kruidvat en Albert Heijn. Het totaal aantal audio-adverteerders in de eerste helft van 2022 is 1.374, zij hebben audioreclame ingezet voor 1.521 merken. (Bron Nielsen).

“Een mooi resultaat”

“Steeds meer adverteerders zetten audio in om hun merk te versterken. We zien dat we dit eerste half jaar ruim 200 adverteerders meer hebben kunnen helpen met de kracht van audio dan een jaar eerder. Een mooi resultaat voor de reclamemarkt.“, aldus Liedewij Hentenaar, directeur Audify, in een persbericht.