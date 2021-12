Audify is vanaf vandaag de nieuwe naam van het Radio Advies Bureau. Dit bericht Radio Advies Bureau in een persbericht.

“Herpositionering”

“Audify is het tastbare resultaat van de herpositionering die afgelopen periode is uitgevoerd. De kern van de nieuwe positionering is dat de scope wordt verbreed van radio naar audio. De wereld zit vol met geluid en luisteraars luisteren meer en vaker naar allerlei verschillende soorten audiocontent. Audify zet zich als marketingorganisatie nadrukkelijk in voor meer en beter gebruik van geluid in commerciële communicatie, zodat merkeigenaren de kansen kunnen benutten om zich te onderscheiden.“, aldus het bureau in een persbericht.

Luisteronderzoek

Stichting Audify is de marketingorganisatie die zich inzet voor meer en beter geluid in commerciële communicatie. Audify vertegenwoordigt alle toonaangevende audiomakers en haar verkoophuizen. Tevens is Audify één van de opdrachtgevers van het Nationaal Luister Onderzoek.

Meer informatie via deze website.