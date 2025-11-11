In het derde kwartaal van 2025 investeerden merken samen 55,3 miljoen euro in audioreclame, een groei van 8,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee komt de totale audioreclamebesteding over de eerste negen maanden van 2025 uit op 172 miljoen euro, een lichte stijging van 2,2% ten opzichte van 2024. De netto-omzetcijfers zijn afkomstig uit de nieuwste rapportage van Audify.

Spotreclame

De spotreclame op radio blijft met 45,8 miljoen euro het grootste segment van de markt (83% van het totaal). Branded content stijgt gigantisch naar 3,2 miljoen euro (+66%).

Podcast

Podcastreclame breekt records en verviervoudigde (+307%) naar 3,3 miljoen euro. Een groot deel van deze stijging komt door de toetreding van nieuwe partijen tot Audify en de NMO Podcast Standaard. Bijna de gehele markt wordt nu maandelijks gerapporteerd en dat biedt transparante inzichten voor bureaus en adverteerders. Naast uitbreiding met deze nieuwe deelnemers is er ook sprake van intrinsieke groei in de podcastmarkt.

Branches

Net als vorig jaar zijn in het derde kwartaal de top drie branches Retail, Financiële Dienstverlening en Transport. Op de voet gevolgd door Telecom & ICT, die in het vorige kwartaal in de top 3 stond. Alle merken vind je hier.