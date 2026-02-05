Streamingdienst HBO Max en tv-zender Eurosport staan de komende twee weken geheel in het teken van de Olympische Spelen. Deze worden gehouden in het Italiaanse Milaan Cortina.

HBO Max

HBO Max is tijdens de Olympische Winterspelen de enige plek waar fans alle momenten live en on-demand kunnen bekijken. Gedurende 19 dagen zijn op de streamingdienst de prestaties van 2.900 atleten te zien, die strijden in 116 medaille-evenementen binnen 16 disciplines in acht verschillende sporten. Op HBO Max zijn álle olympische sporten live te streamen van begin tot einde en zijn alle evenementen met Nederlands commentaar. Alle abonnees van de streamingdienst hebben zonder extra kosten toegang tot het volledige aanbod van Milaan Cortina 2026.

Eurosport: volledige focus op TeamNL

Eurosport 1 staat de gehele dag (vanaf 09.00 tot 00.00 uur) in het teken van de live sport in Milaan Cortina, waarbij de focus ligt op de Nederlandse atleten in het schaatsen, shorttrack en vele andere wintersporten. Vanuit Noord-Italië houden presentatrice Anne-Greet Haars en verslaggever Herbert Cool de kijkers op de hoogte van het sportieve wel en wee rond de Olympische Winterspelen. Ervaringsdeskundige en tweevoudig olympisch kampioen Jochem Uytdehaage analyseert het schaatsen vanaf het middenterrein van de olympische schaatshal. Eurosport 1 kan ook live of on-demand worden gestreamd op HBO Max.

De verslaggeving van de Olympische Spelen is begonnen op woensdag 4 februari, voorafgaand aan de openingsceremonie in het iconische San Siro‑stadion op vrijdag 6 februari, en loopt door tot de sluitingsceremonie op zondag 22 februari en is te zien op HBO Max en Eurosport 1.

