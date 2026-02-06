Vandaag, vrijdag 6 februari starten de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan-Cortina. Ook tijdens deze Spelen doet de NOS uitgebreid verslag van het evenement.

Openingsceremonie live bij de NOS

De Olympische Winterspelen 2026 worden officieel geopend op vrijdag 6 februari. De openingsceremonie is live te zien vanaf 19.50 uur op NPO 1 en NPO Start. Ook op NPO Radio 1, NOS.nl en de NOS-app en de televisie-app van de NOS is de openingsceremonie live te volgen

NOS Studio Olimpico

De uitzending wordt gepresenteerd door Jeroen Stomphorst. Het commentaar is in handen van Erik van Dijk en Mark Tuitert. Namens Nederland dragen Kimberley Bos en Jens van ‘t Wout de vlag tijdens de ceremonie. Direct na de openingsceremonie, rond 22.30 uur, volgt NOS Studio Olimpico op de NPO 1 en NPO Start. NOS Studio Olimpico is de dagelijkse primetime talkshow en is vrijwel elke avond omstreeks 21.30 uur live te zien vanuit Hilversum, met Dione de Graaff als presentator. De uitzending sluit aan op de laatste live sport van de dag; waar mogelijk is de ontknoping daarvan live te volgen.

Schaatsen

Ook deze Winterspelen doet de NOS rechtstreeks verslag van alle schaats- en shorttrackwedstrijden. Van het eerste startschot tot en met de medailleceremonie. Met de vertrouwde NOS-gezichten en -stemmen én analyses van de schaatsexperts. Daarnaast besteedt de NOS aandacht aan alle andere sporten, zoals snowboarden, bobsleeën, skeleton, kunstrijden en ijshockey.

Verslaggeving

Daarnaast zijn er interviews, reportages en uitgebreide voor- en nabeschouwingen. De verslaggeving is te volgen via televisie, radio, online, Teletekst en social media.