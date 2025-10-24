Wim Kieft gaat het team van NOS Studio Voetbal versterken. De voetbalanalist zal de komende tijd regelmatig aanschuiven in de voetbaltalkshow van presentator Sjoerd van Ramshorst. De NOS vindt dat Kieft met zijn ervaring, maar ook met zijn nuchtere kijk op voetbal, een welkome versterking is aan tafel.

“Leuk om vaker aan te schuiven”

Wim Kieft: “Ik vind het leuk om vaker aan te schuiven. Met Theo, Pierre, Rafael en Ibrahim zit er veel voetbalverstand aan tafel. Ik probeer gewoon te vertellen wat ik zie op het veld. Geen gedoe eromheen, maar over het spel zelf praten. Dat vind ik het leukst.”

Team

Naast Kieft blijven ook de vaste analisten Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Theo Janssen te gast in het programma. Aanstaande zondag is NOS Studio Voetbal vanwege extra verkiezingsprogrammering te zien op NPO 3, vanaf 22.35 uur. Presentator Sjoerd van Ramshorst bespreekt met Wim Kieft, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen onder meer de topper Feyenoord – PSV en andere voetbalgebeurtenissen van het weekend.

Podcast

Wim Kieft is ook elke week te horen en te zien in de podcast ‘Kieft Jansen Egmond Gijp’. Naast Wim Kieft praten hier ook Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp over voetbal. Meer informatie vind je hier.