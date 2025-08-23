Qmusic bestaat 20 jaar in Nederland en viert dat groots. Vanaf vandaag, zaterdag 23 augustus, klinkt een week lang de Q-top 1020, een jubileumlijst met de grootste Q-hits van de afgelopen twee decennia. Daarnaast geeft de zender 20 spectaculaire prijzen weg, variërend van concertreizen tot privéoptredens.

Eenmalige lijst

De Q-top 1020 is een eenmalige lijst waarin de muziek van 2005 tot 2025 centraal staat. Luisteraars bepaalden zelf welke nummers erin staan. De uitzending start vandaag om 12:00 uur bij Tom & Bram en loopt door tot vrijdag 29 augustus 14.00 uur, 24 uur per dag. Tijdens de week worden er ook 20 prijzen vergeven. Meer informatie vind je hier. Luisteren kan via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet.

2005

Qmusic startte op 31 augustus 2005 in Nederland als onderdeel van de Belgische mediagroep DPG Media (destijds Vlaamse Media Maatschappij). Het station begon op de landelijke FM-frequenties van Noordzee FM, die na een overname beschikbaar kwamen.