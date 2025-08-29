Qmusic lanceert vandaag een nieuwe editie van het spannendste spel van de Nederlandse radio: Het Geluid. Dit jaar staat volledig in het teken van het 20-jarig bestaan van de zender en daarom begint het spel spectaculairder dan ooit: voor het eerst in de geschiedenis start Het Geluid met een recordbedrag van €20.000.

Primeur bij RTL Boulevard

De primeur van Het Geluid was gisteravond te zien bij RTL Boulevard. Vanaf vandaag kunnen luisteraars hun kans wagen bij Qmusic om Het Geluid te raden. Bij Het Geluid is het de uitdaging om te raden welk alledaags geluid Qmusic heeft opgenomen. Elke keer dat een antwoord fout is, loopt het bedrag verder op.

Rode brigade in het land

Om het nieuwe seizoen feestelijk af te trappen, gaat de rode brigade deze week op zoek naar Het Geluid. In verschillende steden door het land zullen opvallende teams in rode morphsuits, met koptelefoons en rode microfoons, op straat zichtbaar zijn. Ze spelen, zoeken en gaan in gesprek met voorbijgangers over wat Het Geluid van dit jaar zou kunnen zijn.

Meespelen

Luisteraars maken kans om Het Geluid te raden door mee te spelen via de Qmusic-app of live in de uitzending. Nieuw dit jaar is dat je via de app mee kan spelen met de luisteraar die in de uitzending te horen is. Je kan voorspellen of het antwoord van die luisteraar goed of fout is. Wie juist gokt, deelt samen met de andere winnaars een bedrag van €10.000. Het spel is vanaf vandaag dagelijks te horen tijdens de programmering van Qmusic. Meer informatie via deze website.