Radiozender Qmusic start het nieuwe jaar 2024 ook met een nieuwe programmering.

Nieuwe DJ’s

DJ Joost Swinkels krijgt een plekje in de vroege avond, op de plek van Kai Merckx die naar JOE verhuist maar op vrijdagochtend te horen is naast Mattie in de Q-ochtendshow. Lars Boele hoor je in het nieuwe jaar doordeweeks in de late avond in plaats van in het weekend.

Talent

Qmusic Academy-talent Judith van Eijk hoor je in 2024 voor het eerst op Q. Zij gaat van maandag t/m donderdag een nachtprogramma maken. Joey van der Velden krijgt een vast programma in het weekend en presenteert Het Foute Uur op zaterdag (18:00 uur – 19:00 uur). Cain Slobbe gaat naast zijn vrijdagnacht programma ook op zondagnacht programma maken.

De complete programmering vanaf januari 2024 vind je hier.