De DJ’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga stappen over naar radiozender JOE. Het duo gaat weer dagelijks samen radio maken in de ochtend van JOE. De startdatum wordt later bekendgemaakt.

Van Radio 538 en Radio Veronica

Coen en Sander gingen in 2015 aan de slag bij Radio 538, waar ze tot vorig jaar de middagshow presenteerden. Nadat Radio 538 de dagelijkse middagshow uit de programmering haalde ging Coen Swijnenberg een lunchprogramma maken op Radio 538 en Sander Lantinga kreeg een middagshow op Radio Veronica. Op vrijdagmiddag zijn de twee nog wel samen te horen op Radio 538.

“Hartstochtelijke wens”

Programmadirecteur JOE Iwan Reuvekamp: “Door het duo Coen en Sander weer dagelijks terug te brengen op de radio, vervullen wij een hartstochtelijke wens van heel veel radioluisteraars. Tegelijk bouwen we met JOE op ijzersterke, vaste en vertrouwde namen in de radiowereld. Met Coen en Sander begint Nederland de dag met een brede lach!”

Dennis Ruyer

Eerder werd bekend dat Dennis Ruyer het tijdslot van 10.00 tot 13.00 uur voor zijn rekening gaat nemen op JOE. Hiermee is de programmering tot en met de lunch bekend.

FM en DAB+

De radiozender JOE is op 1 september begonnen met uitzenden op een landelijk FM-netwerk dat DPG Media heeft bemachtigd. JOE is daarnaast ook in heel Nederland te ontvangen op DAB+ en online.