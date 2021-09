Aanbod DAB+ in Vlaanderen uitgebreid met ‘100 Crooners’

In Vlaanderen is sinds deze week de radiozender ‘100 Crooners’ te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Studio 100

Diverse Vlaamse media melden dat 100 Crooners een radiozender is van het productiebedrijf Studio 100. Het productiebedrijf heeft ook een verzoek ingediend om mee te dingen voor één van de drie Vlaamse FM-pakketten. De radiozender is te beluisteren via DAB+ via kanaal 5A/5D en is ook in delen van Zuid-Nederland te ontvangen.

Vier aanvragen

Naast Studio 100 hebben ook DPG Media (Qmusic en Joe) en Mediahuis (Nostalgie) een dossier ingediend voor een plekje op één van de drie landelijke FM-netten in Vlaanderen. Van de vier aanvragen zal er dus één radiozender afvallen. De bedoeling is dat in februari 2022 middels een ‘beauty contest’ duidelijk wordt welke drie radiozenders vanaf 2023 in Vlaanderen via de FM zijn te beluisteren.