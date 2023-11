In Vlaanderen is radiozender POTZ gestopt met haar uitzendingen via DAB+. De radiozender blijft wel online te beluisteren.

Sinds 2021

De radiozender met aandacht voor dancemuziek ging in november 2021 van start met haar uitzendingen via de digitale ether (DAB+) en Internet. De radiozender met de slogan ‘Music is love’ is een initiatief van DJ Geert Pots. De radiozender is nu gestopt met haar uitzendingen via DAB+.

Verder via TOPradio

Luisteraars naar de zender wordt verwezen naar de website en app van TopRadio. Daar gaat POTZ verder als online themazender.

