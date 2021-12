Het aanbod van radiozenders in de digitale ether in Vlaanderen is uitgebreid met de radiozender POTZ.

“Music is love”

“Een eigenzinnige selectie van de beste dansplaten, van 1980 tot vandaag. Daarmee brengt POTZ sfeer in het digitale radiolandschap. Met hun eigen radiozender vullen Frederick Verhelst en Geert Pots een leemte. Het spectrum op de digitale radioband dat ze zelf misten. En daar pluk jij, als fan van de betere dance, mee de vruchten van“, aldus de radiozender op haar website. De radiozender heeft als slogan “Music is love” meegekregen en gaat voornamelijk dance-muziek draaien.

DAB+

De radiozender is per vandaag gestart met haar uitzendingen via DAB+ via kanaal 5A en 5D in Vlaanderen. De radiozender is hiermee ook in delen van Zuid-Nederland via de digitale ether te beluisteren. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Sociale media: