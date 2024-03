NLZIET past haar zenderaanbod aan van het pakket NLZIET Extra. Dit heeft alles te maken met het feit dat BBC Entertainment met haar uitzendingen staakt per 1 april aanstaande.

Aanpassingen

Per 1 april stopt BBC met haar zender BBC Entertainment. Hierdoor verdwijnt de televisiezender bij alle aanbieders in Nederland. Bij NLZIET maakt de zender onderdeel uit van het pakket NLZIET Extra. De aanbieder vervangt de televisiezender door twee andere zenders van de BBC: BBC Three en BBC Four. Deze zenders zijn per heden al te zien bij de aanbieder.

Andere aanbieders

Bij andere aanbieders is nog niet bekend of de zender BBC Entertainment wordt vervangen door andere zenders. Ziggo geeft bijvoorbeeld alleen aan dat BBC Entertainment per 1 april haar uitzendingen staakt. BBC Three en BBC Four maakte tot 1 november 2019 wel onderdeel uit van het tv-aanbod van de aanbieder.

