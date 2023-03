Vanaf vandaag maakt NLZIET het voor kijkers mogelijk om sneller toegang te krijgen tot relevante onderwerpen in programma’s. Door deze nieuwe techniek worden programma’s in hoofdstukken verdeeld, waarin de inhoud automatisch wordt gedetecteerd op onderwerpen. Kijkers kunnen daarmee snel naar een specifiek deel van de uitzending springen.

NOS Journaal en RTL Nieuws

NLZIET maakt het nieuwe tv-kijken daarmee laagdrempelig, efficiënter, maar vooral aangenamer. In eerste instantie werkt de nieuwe techniek enkel bij het terugkijken van NOS Journaal en RTL Nieuws. In de toekomst wordt deze functionaliteit ook toegevoegd aan andere programma’s op NLZIET. Niels Baas (directeur NLZIET): ‘Op NLZIET zijn meer dan 200.000 programma’s terug te kijken. Door de nieuwe hoofdstukken-techniek kan onze kijker nog makkelijker en sneller de beste content vinden.’

Techniek

De Content Discovery-techniek is door het Amsterdamse techbedrijf Media Distillery ontwikkeld. Al voor de publieke lancering hebben NLZIET en Media Distillery voor deze nieuwe techniek op de VideoTech Innovation Awards in Londen twee prijzen gewonnen in de categorieën ‘Advanced TV Service of the Year’ en ‘UX and Content Discovery Award’. Eind 2022 heeft het NLZIET Testteam de techniek reeds uitgeprobeerd. Hieruit bleek dat de testgroep zeer te spreken was over de accuraatheid van de nieuwe techniek. De meerderheid gaf aan dat zij de hoofdstukken-functionaliteit regelmatig wil gaan gebruiken.