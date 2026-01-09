Radiozender NPO Soul & Jazz is gestopt met haar radioprogramma ‘Round Midnight’ en gaat als non-stop radiozender verder in 2026. Vanaf 2027 stopt de radiozender helemaal met haar uitzendingen.

Bezuinigingen

Bezuinigingen bij de NPO zorgen ervoor dat het programma ‘Round Midnight’ is gestopt. “Met pijn in ons hart laten we weten dat het radioprogramma ‘Round Midnight’ is gestopt. Dit besluit is het gevolg van de bezuinigingen binnen de NPO”, aldus de radiozender. Ook het programma van Cor Bakker op de radiozender, Cor’s Jazz Podium, is gestopt.

“Passie”

“De afgelopen twee jaar hebben Benjamin Herman, Elias Mazian, Kees Heus en Marieke McKenna met enorme passie, liefde voor muziek en grote deskundigheid wekelijks radio gemaakt waarin zij ruimte boden aan diverse genres en artiesten, met verdieping door context, verhalen en interviews. Ieder op zijn en haar authentieke manier.”, aldus de radiozender.

Vanaf 2027 stopt NPO Soul & Jazz

“De zender van NPO Soul & Jazz verdwijnt vanaf 2027 officieel, tot die tijd kun je er nog non-stop muziek horen“, aldus de radiozender via sociale media. Het Instagram-account blijft bestaan en zal als paraplukanaal dienen voor alle soul- en jazzprogrammering binnen de NPO. “Daarnaast vind je in de NPO Luister-app onze jazzpodcasts, daar kun je ook alle gemaakte afleveringen van ‘Round Midnight terugluisteren”. De radiozender is momenteel te horen via diverse digitale radio-aanbieders, Internet en DAB+.

Ook NPO Campus Radio staat op de nominatie om haar uitzendingen te stoppen vanwege bezuinigingsmaatregelen.