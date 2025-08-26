Per 1 september gaat Groot Nieuws Radio verhuizen op DAB+. De radiozender verhuist van kanaal 11C naar 9C. Groot Nieuws Radio Non-stop verhuist op haar beurt van kanaal 9C naar 7D (Netwerk MTVNL).

Contract

Momenteel huurt Groot Nieuws Radio op kanaal 11C capaciteit van BNR Nieuws Radio. Dit contract stopt per 1 september. “Ons contract voor de huidige DAB+ frequentie loopt af. Daardoor zijn we vanaf 1 september 2025 op een ander plekje te vinden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat jij ook na die datum gewoon kunt blijven luisteren naar Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Non-stop“, aldus Groot Nieuws Radio op haar website.

Dekking

De dekking van Groot Nieuws Radio via DAB+ blijft ongeveer gelijk aldus de radiozender. “Groot Nieuws Radio verhuist dus naar de frequentie waar Groot Nieuws Radio Non-stop zat. Dit geeft een prima dekking, iets lager dan op 11C, maar voor de gemiddelde luisteraar merk je hier niets van”.

Voor Groot Nieuws Radio Non-stop zal de dekking minder zijn dan voorheen: “Voor Non-stop is de dekking iets lager, vooral binnenshuis. Het grootste verschil is dat Groot Nieuws Radio Non-stop na de verhuizing helaas niet meer in delen van Zeeland te ontvangen is via DAB+“, aldus de radiozender. Het netwerk van MTVNL biedt een beperkter bereik in delen van Nederland en in Zeeland is dit netwerk niet te ontvangen.

