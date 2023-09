De themazender Groot Nieuws Radio non-stop blijft voorlopig te horen via DAB+. In eerste instantie zou de radiozender tot 1 september te horen zijn via de digitale ether.

Themazender

Sinds december vorig jaar is Groot Nieuws Radio non-stop te horen via de digitale ether (DAB+) op kanaal 9C. De capaciteit voor deze themazender is gehuurd bij KINK. De kans bestond dat de gehuurde DAB+-capaciteit van Groot Nieuws Radio zelf per 1 september zou vervallen. Momenteel huurt Groot Nieuws Radio zelf digitale ethercapaciteit via Business Nieuws Radio. De kans bestond dat deze capaciteit zou vervallen wanneer BNR Nieuwsradio geen FM-kavel (en de daaraan gekoppelde DAB+-capaciteit) zou verwerven. Door het huren van extra digitale capaciteit bij KINK op kanaal 9C zijn de uitzendingen van de radiozender via de digitale ether voor de toekomst verzekerd.

DAB+

Aangezien BNR Nieuwsradio via de frequentieveiling wel een FM-vergunning heeft binnengehaald blijft ook de daaraan gekoppelde DAB+-capaciteit op kanaal 11C in bezit. Groot Nieuws Radio kan daarom zelf blijven uitzenden via kanaal 11C. Groot Nieuws Radio heeft inmiddels bevestigd dat de themazender Groot Nieuws Radio non-stop voorlopig ook blijft uitzenden via kanaal 9C. “Voorlopig blijven de kanalen zoals ze zijn dus ons hoofdkanaal op 11c en de non stop op 9c“, aldus een medewerker van de radiozender.