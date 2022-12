Vandaag is Groot Nieuws Radio non-stop gestart met haar uitzendingen via DAB+. De non-stop radiozender van Groot Nieuws Radio is tot 1 september te horen via DAB+ op kanaal 9C.

Tijdelijk

Vanaf 1 september 2023 gaat Groot Nieuws Radio zelf uitzenden op dit kanaal. Momenteel is Groot Nieuws Radio nog te beluisteren via kanaal 11C waarbij men digitale ethercapaciteit huurt van Business Nieuws Radio. In 2023 wordt echter de gekoppelde FM-capaciteit opnieuw verdeeld middels een veiling en de kans bestaat dat BNR Nieuwsradio haar FM-netwerk verliest en daarmee ook de gekoppelde DAB+-capaciteit.

Zekerheid

“Om te voorkomen dat Groot Nieuws Radio niet meer te ontvangen zou zijn via DAB+ verzekerde de radiozender zich in de afgelopen periode van een alternatieve DAB+ frequentie. Deze frequentie wordt niet geraakt door deze uitspaak. Ook na de invoering van de nieuwe zenderindeling is de radiozender nog steeds te beluisteren via DAB+“, aldus de radiozender in een persbericht eerder.

Capaciteit van KINK

Groot Nieuws Radio heeft nu digitale ethercapaciteit gehuurd via KINK op kanaal 9C. Tot 1 september is Groot Nieuws Radio non-stop te horen via deze capaciteit met een uitzendkwaliteit van 64 kbps. Vanaf 1 september is dus Groot Nieuws Radio zelf te horen op dit kanaal. Door de komst van de nieuwe radiozender zenden KINK Classics en K-Rock (beide themazenders van KINK) vanaf nu uit met uitzendkwaliteit van 64 kbps in plaats van 96 kpbs. De non-stop radiozender is ook te beluisteren via Internet.