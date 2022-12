Groot Nieuws Radio gaat vanaf volgend jaar uitzenden via een ander DAB+-netwerk. De radiozender wil zo voorkomen dat de aanstaande frequentieveiling ook het einde van de uitzendingen via DAB+ is voor de radiozender.

Huur

Momenteel is Groot Nieuws Radio te horen op kanaal 11C. De radiozender huurt hiervoor capaciteit van BNR Nieuwsradio. Deze capaciteit is gekoppeld aan de vergunning van BNR Nieuwsradio om uit te zenden op FM. In 2023 wordt deze FM-capaciteit opnieuw verdeeld middels een veiling en de kans bestaat dat BNR Nieuwsradio haar FM-netwerk verliest en daarmee ook de gekoppelde DAB+-capaciteit.

Toekomst

“Om te voorkomen dat Groot Nieuws Radio niet meer te ontvangen zou zijn via DAB+ verzekerde de radiozender zich in de afgelopen periode van een alternatieve DAB+ frequentie. Deze frequentie wordt niet geraakt door deze uitspaak. Ook na de invoering van de nieuwe zenderindeling is de radiozender nog steeds te beluisteren via DAB+“, aldus de radiozender in een persbericht.

Kanaal 9C

Wilfred Hardeman, directeur van Groot Nieuws Radio, geeft tegenover deze website aan dat er capaciteit gehuurd gaat worden op het DAB+-netwerk op kanaal 9C. Aangezien alle capaciteit op dit netwerk is verdeeld zal er capaciteit gehuurd gaan worden bij een bestaande vergunninghouder. Hardeman kan niet aangeven welke vergunninghouder dat is. “Het vervangende DAB+- kanaal is vanaf januari 2023 te ontvangen in heel Nederland. Tijdelijk is daar het themakanaal Groot Nieuws Radio non-stop te horen. Per september wordt het kanaal omgezet naar het Groot Nieuws Radio hoofdkanaal.“.

Naast DAB+ is de radiozender ook te beluisteren via diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.