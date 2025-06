Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag 29 afzonderlijke digitale vergunningen (DAB-only) geveild voor regionale (niet-landelijke) commerciële radiostations. Deze zijn verdeeld voor een totaalbedrag van € 105.000. Eind mei wisten 10 verschillende partijen al 27 pakketten voor in totaal € 5,56 miljoen te verkrijgen om vanaf 1 september 2025 tot en met 2035 op DAB én FM met regionale commerciële radiostations uit te zenden.

29 van de 44 vergunningen geveild

Er waren vandaag in totaal 44 afzonderlijke digitale regionale vergunningen beschikbaar. Dit zijn zogenoemde DAB-only-vergunningen die na de veiling van de pakketten eind mei (FM én DAB) nog over waren voor niet-landelijk commercieel gebruik. 29 van de 44 digitale vergunningen zijn in deze veiling vergeven. De restruimte (15 vergunningen) mogen partijen gebruiken totdat het ministerie van Economische Zaken (EZ) een besluit heeft genomen of die nog een keer kunnen worden uitgegeven via bijvoorbeeld een veiling.

Vergunninghouders

De regionale DAB-only vergunningen zijn vergeven aan: Radio JND, Radio Simone, 4EVER49 Media, Regionale Radio Frequentie, Stichting Gigant FM, GLXY Radio, Blended Broken Beats, Radio Team, Landmark Development, Radio Limburg 97FM, Radio BNT, TiDa en Stichting Radika.

Het ministerie van Economische Zaken veilt radiofrequenties als er sprake is van meer vraag dan aanbod. Zo krijgen zowel bestaande partijen als geïnteresseerde nieuwkomers een even grote kans om een plaats in de markt te bemachtigen. De Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI) voert in opdracht van het ministerie de veiling uit. In 2023 zijn al de landelijke commerciële radiovergunningen door EZ geveild.

Een overzicht van de vergunninghouders voor de 29 vergunningen vind je hier.