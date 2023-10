De nieuwe landelijke radiozender met als werktitel Radio4All is gestart met testuitzendingen via de digitale ether (DAB+).

Testuitzendingen

Sinds dinsdag 10 oktober zijn er via het digitale landelijke netwerk op kanaal 11C proefuitzendingen te horen van de radiozender Radio4All. Het gaat om uitzendingen met non-stop muziek. Elk uur zijn er headlines van het nieuws te horen.

Licentie

De nieuwe landelijke radiozender sleepte begin juli via een frequentieveiling het FM-kavel binnen dat tot 1 september in gebruik was door Sublime. De nieuwe radiozender met als werktitels Financials News Radio en later Radio4all wil zich profileren als openbaar ‘radiolaboratorium’ dat in principe openstaat voor iedereen die een eigen radioshow wil maken. Wie wordt uitgekozen voor een plek in het uitzendschema van Radio4all deelt mee in de advertentie-inkomsten. Giel Beelen wordt creatief directeur bij de nieuwe radiozender.

FM

Vanaf 1 december moet de radiozender conform de licentievoorwaarden ook gaan uitzenden via de FM. De uitzendingen via de digitale ether (DAB+) zijn dus vandaag al van start gegaan. Per 1 januari moet de radiozender officieel van start gaan.