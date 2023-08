Giel Beelen wordt creatief directeur bij de nieuwe radiozender Radio4All. Radio4All heeft per 1 september de beschikking over een landelijke FM-frequentie.

Radi4All

Radio4All is de nieuwe naam voor een landelijke radiozender die eerst als werktitel Financial News Radio had meegekregen. De radiozender won begin juli van dit jaar het FM-kavel dat momenteel nog wordt gebruikt door Sublime via een frequentieveiling. Diverse media berichten nu dat Radio4All te horen zal zijn via dit frequentiepakket. De nieuwe zender gaat wil zich profileren als openbaar ‘radiolaboratorium’ dat in principe openstaat voor iedereen die een eigen radioshow wil maken. Wie wordt uitgekozen voor een plek in het uitzendschema van Radio4all deelt mee in de advertentie-inkomsten.

Start

De radiozender gaat officieel op 1 januari 2024 van start en vanaf 1 november zullen er testuitzendingen te horen zijn. Wat er vanaf vrijdag 1 september tot de start van de testuitzendingen op 1 november is te horen op de frequenties waarop nu nog Sublime is te horen is onduidelijk. Sublime is vanaf vrijdag 1 september alleen via de digitale ether (DAB+) te horen op kanaal 9C.

Aanmelden

Aspirant-radiomakers en -technici zich vanaf vrijdag aanmelden via de site radio4all.nl.