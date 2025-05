De commerciële radiozender 247Spice heeft haar etherfrequentie in de regio Amsterdam verlaten en is vanaf nu in Noord-Holland en Flevoland te horen in de digitale ether (DAB+).

FM

247Spice was sinds januari 2010 te horen in de regio Amsterdam via etherfrequentie 90,1 MHz. De uitzendingen van de radiozender via deze frequentie zijn inmiddels gestaakt. Sinds kort is Kiss FM Amsterdam te horen via deze FM-frequentie in de regio Amsterdam.

DAB+

247Spice is vanaf nu wel te horen via DAB+ in de regio Noord-Holland en Flevoland. De radiozender is te beluisteren via kanaal 8B. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. “Bij 247Spice hoor je de nieuwste en beste tracks van o.a.: Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Ronnie Flex, Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Bruno Mars, Bad Bunny, Tyla, Roxy Dekker, Selena Gomez, Lange Frans, Lady Gaga, Jonna Fraser, Burna Boy, Doja Cat, Hozier en Doechii“, aldus de radiozender op haar website.