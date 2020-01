Nieuwe radiozender in Amsterdamse ether: 247Spice

Sinds vrijdag is er een nieuwe radiozender te horen in de Amsterdamse ether: 247Spice. De radiozender is te beluisteren via 90.1 MHz.

Ujala

Op deze frequentie was tot op heden de Hindoestaanse radiozender Ujala te horen. Deze radiozender heeft echter nog een tweede etherfrequentie in de Amsterdamse ether op 93.3 MHz.

Productieovereenkomst

247Spice heeft een productieovereenkomst gesloten met de eigenaar van de frequentie, MultiCultural Events & New Dutch Media BV, om gebruik te maken van de etherfrequentie. Eerder sloot dit bedrijf een dergelijke constructie voor de doorgifte van 8FM/Radio Royaal via deze etherfrequentie.

Diemen

De etherfrequentie waar 247Spice gebruik van gemaakt is opgesteld in Diemen en zendt uit met een vermogen van iets meer dan 1 KiloWatt. De radiozender is voorlopig uitsluitend via de FM te horen en niet via de digitale ether (DAB+).

Format

Op 247Spice zijn nu non-stop urban georiƫnteerde popmuziek te horen zonder reclame en nieuwsberichten. De radiozender is ook actief op Internet met een aantal digitale themazenders zoals 247Blitz en 247Jamz. Meer informatie over de radiozender vind je hier.