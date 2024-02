Het radioprogramma De Mediaweek verhuist van de lokale radiozender Amsterdam FM naar de commerciële radiozender Radio4All.

Mediaweek

In het programma De Mediaweek bespreken Oscar van Oorschot en Nora van der Winden elke maandag het wel en wee in de media. Het programma behandelt onderwerpen over radio, televisie, kranten, podcasts. Dit programma was tot deze week te horen op de lokale radiozender Amsterdam FM. Het programma is vanaf 19 februari elke maandag tussen 15:00 en 16:00 uur te horen op Radio4All.

Qmusic

Daarnaast is Oscar van Oorschot sinds kort op freelancebasis werkzaam voor de nieuwsredactie van Qmusic. Om daar voldoende flexibiliteit in te houden heeft hij tevens besloten om na 15 maart zijn werkzaamheden als hoofdredacteur van AmsterdamFM neer te leggen. Hij zal nog wel aanblijven tot er een opvolger is gevonden is ingewerkt, aldus een bericht van Amsterdam FM op haar website.