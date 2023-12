De Arrow Bluesbox Top 100 is de komende zondagavonden te horen op RADIO4ALL.

Zondagavonden

Verdeeld over vijf zondagavonden, wordt de Arrow Bluesbox Top 100 (met presentatie), uitgezonden op RADIO4ALL in de aanloop naar de definitieve start van deze zender. Vanaf zondag 17 december is de aftrap van de Arrow Bluesbox Top 100 te horen van 19.00 -21.00 uur. Het is een ‘countdown’ met de beste Blues, Bluesrock, America en Country, gekozen door de luisteraars van Arrow Bluesbox Radio.

“Blij”

Ad Ossendrijver, founder en CEO van Arrow Bluesbox Radio: “Ons muziek-format is nieuw voor Nederland, het is gewaagd, maar gelukkig begrijpen de echte muziekliefhebbers het, er is een mooie lijst ontstaan en natuurlijk fantastisch dat deze nu via RADIO4ALL op FM beluisterd kan worden”.

RADIO4ALL is te beluisteren via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.