Woensdag bestaat de online radiozender ALLsportsradio tien jaar. Dit wordt gevoerd met een speciale live-uitzending.

Vijf uur

Op 31 januari wordt vanaf 12:00 uur gestart met een vijf uur durende XXL uitzending van ALLsportsradio LIVE!, met bekende studiogasten, anekdotes en spraakmakende interviews van de afgelopen tien jaar. De uitzending wordt gepresenteerd door Robert Denneman, Daan Prins en Ron Lemmens. Zij worden de gehele uitzending bijgestaan door verschillende co-hosts, waaronder Rick Winkelman, Frits Barend, Tom Coronel en Jacques Nieuwlaat.

Richard Krajicek

Deze XXL uitzending wordt afgesloten met een speciale aflevering van ‘Bloed, Zweet & Tranen’, waarin oud-scheidsrechter Mario van der Ende tennisicoon Richard Krajicek ontvangt. Krajicek won in 1996 de Wimbledon-titel in het enkelspel en is daarmee de enige Nederlandse tennisser die een grandslamtoernooi heeft gewonnen in het enkelspel.

Na 17:00 uur gaat de uitzending nog even door met een live verslag van de feestelijke Afterparty in De Radiofabriek op het Media Park in Hilversum.

Luisteren

De jubileumuitzending van ALLsportsradio is te beluisteren via de website van de radiozender en naderhand als podcast terug te luisteren via alle bekende podcastkanalen.