Vanaf vandaag is op Radio4All het programma PREMtime te horen met Prem Radhakishun. Het programma is elke dag te horen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Start

Officieel gaat de nieuwe landelijke radiozender Radio4All in januari van het volgende jaar van start. Sinds een aantal weken is er al non-stop muziek te horen. De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via DAB+ (kanaal 11C) en Internet. Momenteel wordt er een FM-netwerk voor de radiozender opgebouwd. In de regio’s Rotterdam, Arnhem en Groningen is de radiozender al te horen via de FM. De bedoeling is dat 1 december het volledige FM-netwerk is opgebouwd door zenderexploitant Radio Netwerk Nederland. De uitzendingen vinden plaats vanuit een studio in Haarlem.

Programmering

Per vandaag, woensdag 1 november, is het eerste gepresenteerde programma te horen op de radiozender: PREMtime met presentator Prem Radhakishun. Giel Beelen is aangesteld als creatief directeur van de nieuwe radiozender. Vanaf maandag, 6 november, wordt de programmering verder uitgebreid met een programma in de middag tussen 16.00 en 18.00 uur. Over de verdere programmering van de radiozender is niet meer bekend. Ook is niet duidelijk of de naam Radio4All behouden blijft.