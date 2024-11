Tot en met 2 december zijn de televisiezenders die onderdeel uitmaken van de tv-pakketten ESPN Compleet en Film1 tijdelijk te zien in het basispakket van Ziggo (TV Standard).

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd. Bij Ziggo zijn tot en met 2 december meerdere zenders te zien in het digitale basispakket die normaal alleen via een aanvullend pakket zijn te zien.

ESPN Compleet

Normaliter maakt alleen het eerste kanaal van ESPN, ESPN 1 (kanaal 14 of kanaal 421) onderdeel uit van het digitale basispakket bij Ziggo maar tot 2 december zijn ook de televisiezenders ESPN 2 (kanaal 422), ESPN 3 (kanaal 423) en ESPN 4 (kanaal 423) te zien in het digitale basispakket TV Standard. “Dit betekent vier kanalen vol topsport. Volg alles van de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Azerion Vrouwen Eredivisie, NBA, NFL en nog veel meer”, aldus Ziggo. Meer informatie over ESPN Compleet vind je hier.

Film1

Ook de televisiezenders van het Film1-pakket (Premiere (kanaal 101), Action (kanaal 102), Family (kanaal 103) en Drama (kanaal 104)) zijn tot 2 december te zien in het basispakket bij Ziggo. “Altijd een goede film. Bij Film1 kijk je op 4 kanalen met een vaste programmering de nieuwste en beste films“, aldus Ziggo. Meer informatie over het Film1-pakket vind je hier.

Vanaf 3 december zijn ESPN Compleet en Film1 alleen te zien met een aanvullende abonnement.