De film Oppenheimer is vanaf 21 maart te zien op de streamingdienst SkyShowtime. Naast Oppenheimer is Mission: Impossible – Dead Reckoning vanaf vrijdag te zien op de streamingdienst.

Oppenheimer

De film Oppenheimer is gebaseerd op het met een Pullitzerprijs bekroonde boek American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer door Kai Bird en Martin J. Sherwin. De blockbuster, die in juli vorig jaar in première ging, bracht wereldwijd een indrukwekkend bedrag van 952 miljoen dollar op en werd dit jaar bekroond met de hoogste onderscheidingen in de industrie, waaronder maar liefst 13 nominaties voor zowel de Academy Awards® als de British Academy Film & Television Awards (BAFTA). Vanaf 21 maart is de film te zien op de streamingdienst SkyShowtime.

Mission: Impossible – Dead Reckoning

Liefhebbers van de film Mission: Impossible – Dead Reckoning kunnen vanaf vrijdag 9 februari de film zien op SkyShowtime. In de film Mission: Impossible – Dead Reckoning beginnen Ethan Hunt (Tom Cruise) en zijn IMF-team aan hun gevaarlijkste missie tot nu toe: het opsporen van een nieuw wapen dat de mensheid bedreigt, voordat het in verkeerde handen valt. Meer informatie vind je hier.