De film Oppenheimer is vanaf vandaag, 21 maart, te zien op de streamingdienst SkyShowtime. De film won onlangs zeven Oscars.

Biografische thriller

Oppenheimer is een Amerikaans-Britse biografische thriller uit 2023 over J. Robert Oppenheimer, de theoretisch natuurkundige die hielp bij de ontwikkeling van de eerste kernwapens. De film is gebaseerd op het met een Pullitzerprijs bekroonde boek American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer door Kai Bird en Martin J. Sherwin.

Blockbuster

De blockbuster, die in juli vorig jaar in première ging, bracht wereldwijd een indrukwekkend bedrag van 952 miljoen dollar op en werd dit jaar bekroond met de hoogste onderscheidingen in de industrie, waaronder maar zeven Academy Awards, beter bekend als de Oscars.

Vanaf nu is de film te zien op de streamingdienst SkyShowtime.