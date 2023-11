Vanaf vandaag hebben Odido-klanten met Unlimited Premium en Unlimited Plus abonnementen toegang tot het aanbod van SkyShowtime. Daarnaast zijn SkyShowtime-abonnementen beschikbaar als stand-alone binnen alle mobiele bundels.

Unlimited

Odido-klanten met een Unlimited Plus- of Unlimited Premium-abonnement kunnen SkyShowtime aanschaffen via het puntensysteem. Voor klanten met andere abonnementstypes is SkyShowtime beschikbaar voor slechts € 6,99 per maand, met het extra gemak van maandelijks opzeggen.

Puntensysteen

Odido’s Extras biedt een puntensysteem voor Unlimited Plus- en Premium-klanten. Unlimited Plus-abonnees ontvangen één punt voor Extra’s, terwijl Premium-abonnees er drie ontvangen. Deze tegoeden kunnen worden ingewisseld voor Extra’s (streamingdiensten) naar keuze, zodat klanten hun streamingkeuzes maandelijks kunnen aanpassen aan hun voorkeuren en moeiteloos tussen verschillende diensten kunnen wisselen.

Vorige maand kondigde Odido al een dergelijke samenwerking aan met HBO Max. Meer informatie via de website van de provider.