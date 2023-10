Klanten met een Unlimited Premium-abonnement en een Unlimited Plus-abonnement bij Odido kunnen vanaf vandaag kiezen voor de films, series en documentaires van de streamingdienst HBO Max. Ook is een abonnement op HBO Max vanaf vandaag bij alle mobiele bundels los te verkrijgen.

Puntensysteem

Voor Unlimited Plus en Premium klanten biedt Extra’s een puntensysteem. Met het Unlimited Plus-abonnement ontvangen klanten één Extra punt, met het Premium-abonnement zijn dat er drie. Klanten kunnen deze punten verzilveren voor Extra’s (streamingdiensten) naar keuze. Extra’s zijn elke maand makkelijk aan te passen zodat er regelmatig tussen de verschillende streamingdiensten kan worden gewisseld. Naast HBO Max bestaat het portfolio van (streaming)diensten van Odido momenteel uit Videoland, Podimo, deezer en Viaplay.

Ieder moment opzegbaar

Odido-Klanten met een Unlimited Plus of Premium-abonnement hebben toegang tot de streamingdienst met het puntensysteem. Voor Odido-klanten met een ander abonnement kost HBO Max € 7,99 per maand en is de dienst op ieder moment maandelijks opzegbaar. Bovendien ontvangen alle Odido klanten een korting van 50% tijdens de eerste maand.

