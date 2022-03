HBO Max, de streamingdienst van WarnerMedia is vanaf vandaag officieel beschikbaar in Nederland. De streamingdienst biedt content van HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network en Max Originals.

Aanbod

De nieuwe streamingdienst biedt “een breed scala aan hoogstaand entertainment van wereldberoemde merken, waaronder Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals en nog veel meer“, aldus de dienst in een persbericht.

Abonnementen

Klanten kunnen kiezen tussen twee abonnementen. Het Standaard-abonnement biedt HD-beeldkwaliteit (1080p), geselecteerde titels in 4K UHD, drie gelijktijdige streams en dertig downloads. Het Basic-abonnement biedt een goede beeldkwaliteit (720p), één stream en vijf downloads. Met de kortingsactie van 50% voor altijd betalen klanten de aanbiedingsprijs van €3,99 per maand voor het Standaard- en €2,99 voor het Basic-abonnement. Deze aanbieding loopt t/m 31 maart a.s. waarna de prijzen van respectievelijk €7,99 en €5,99 zullen gelden.

Jaarabonnement

Naast de maandelijkse opties, is er vanaf 1 april a.s. een jaarabonnement met een vaste prijs van twaalf maanden voor de prijs van acht. Het Standaard-jaarabonnement kost €59,99, en het Basic-jaarabonnement is €46,99. Alle abonnementen bieden ongelimiteerde toegang tot films en series, 5.1 surround sound, Dolby Atmos, tot vijf gepersonaliseerde gebruikersprofielen en een ongelimiteerd aantal geregistreerde apparaten per abonnement.

De streamingdienst is beschikbaar via onder andere mobiele devices, smart-tv’s, Apple TV en Android TV. Meer informatie op de website van de streamingdienst.

