Streamingdienst HBO Max komt in 2022 naar Nederland

WarnerMedia lanceert in 2022 haar streamingdienst HBO Max ook in Nederland. Dit heeft HBO Max via haar Nederlandstalige Twitter-account bekend gemaakt.

Startdatum onbekend

Het is nog niet duidelijk op welke datum de dienst van start gaat en welke content te zien zal zijn. Ook is er nog niks bekend gemaakt over de prijsstelling.

Ziggo

Het ziet er naar uit dat het aanbod van HBO te zien zal zijn via de streamingdienst. Momenteel is deze content exclusief te zien via Ziggo via het aanvullende pakket Movies & Series (X)L. VodafoneZiggo heeft momenteel een deal met WarnerMedia voor het het uitzenden van HBO-series. Het is nog niet bekend of de series van HBO volgend jaar nog te zien zullen zijn via Ziggo.

Uitbreiding

De dienst werd vorig jaar gelanceerd in onder meer de Verenigde Staten. Vanaf 26 oktober is HBO Max beschikbaar in de eerste landen in Europa, waaronder Zweden, Denemarken en Spanje. Begin volgend jaar komen daar onder meer Bulgarije, Kroatië, Polen en Portugal bij. Nederland volgt later in 2022.