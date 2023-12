De streamingdienst HBO Max heeft haar aanbod uitgebreid met de film Barbie. De populaire film is vanaf te zien via de streamingdienst.

Succesvolle film

De film Barbie draaide afgelopen jaar in de bioscoop en zorgde voor veel bezoekers naar de filmzalen. De film met hoofdrolspelers Margot Robbie en Ryan Gosling haalde een slordige miljard dollar op. De film is ook negen keer genomineerd voor een Golden Globe Award.

HBO Max

De film is vanaf nu te zien via de streamingdienst HBO Max. De dienst kost 7,99 euro per maand of er kan een jaarabonnement worden afgesloten voor 59,99 euro per jaar. Meer informatie vind je hier.

Korting via Ziggo

Abonnees van Ziggo kunnen de streamingdienst afnemen met een korting van 5% per maand. Meer informatie over dit kijkvoordeel vind je hier.