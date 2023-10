Klanten van Ziggo die via deze provider een abonnement afsluiten op een aantal streamingdiensten krijgen korting.

Kijkvoordeel

Onder de noemer ‘Kijkvoordeel van Ziggo’ krijgen abonnees van Ziggo die een abonnement nemen bij de streamingdiensten Disney+ en/of HBO Max een korting van 5 procent op de abonnementskosten van de streamingdienst.

Voordelen

Een voordeel van het afsluiten van de streamingdienst bij de provider is naast de korting ook het feit dat alle diensten worden gefactureerd op één factuur van Ziggo. Daarnaast zijn de diensten ook te beheren zijn via de klantomgeving van de provider. Voor Disney+ geldt ook dat deze streamingdienst in combinatie met het afnemen van een abonnement op sportzender ESPN Compleet een korting oplevert van 3,99 euro per maand.

Meer informatie over de streamingdiensten bij de provider vind je hier.