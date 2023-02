Vanaf vandaag is de app van streamingdienst HBO Max beschikbaar via de Mediabox Next en Mediabox Next Mini van Ziggo.

4K

“Klanten genieten van films en series in 4K of UHD-beeldkwaliteit, als het in dit beeldformaat beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk de app op te starten met Voice Control via de afstandsbediening“, aldus Ziggo in een persbericht. Vanaf 1 maart vind je HBO Max op kanaalnummer 156 via de Mediabox Next en de Next Mini.

Factuur

Klanten kunnen HBO Max direct via Ziggo afsluiten. Dit betekent dat de abonnementskosten voor HBO Max verrekend worden via de Ziggo-factuur. Klanten kunnen zo in één oogopslag zien welke streamingdienst-abonnementen zij afnemen en overzicht bewaren over hun uitgaven. Ook kunnen zij de afzonderlijke diensten gemakkelijk aan- en uitzetten. Meer informatie via deze pagina.