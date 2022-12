Per vandaag is de app van streamingdienst Disney+ ook beschikbaar via de Mediabox Next en Mediabox Next Mini van Ziggo. Dit bericht Ziggo in een persbericht. Ziggo-klanten kunnen de app van Disney+ vanaf vandaag gebruiken in het menu van de Mediabox Next en Next Mini.

Eenvoudig Toegang

Via de Disney+ app op de mediabox hebben klanten van de aanbieder toegang tot duizenden uren entertainment van de streamingdienst. Opstarten van de app en zoeken in het uitgebreide aanbod doe je via de afstandsbediening of met de Voice Remote-functie. Deze zoekfunctionaliteiten zijn binnen een dag op alle Mediabox Next en Next Mini’s aanwezig. Er kan ook in 4K/UHD-kwaliteit worden gekeken via de Mediabox. Vanaf 15 december is de app ook te starten via voorkeuzekanaal 155.

Niet op Mediabox XL

De app is niet beschikbaar op de Mediabox XL. “Omdat de Mediabox XL te weinig opslagruimte heeft, werkt de Disney+ app alléén op de Mediabox Next en de Next Mini”, aldus Ziggo.

Abonnement

Disney+ abonnement kunnen bovendien via Mijn Ziggo worden beheerd. Betalen voor Disney+ gaat dan dan via de Ziggo-factuur.

“Belangrijke stap”

“Met Disney+ zetten we een belangrijke stap in onze strategie om klanten de beste kijk-ervaring te bieden, waarbij gemak en kwaliteit voorop staan. Met de komst van steeds meer streamingdiensten zorgt Ziggo dat het zoeken van je favoriete films en series van deze diensten makkelijk kan op de Mediabox Next of Next Mini. Daarnaast kunnen klanten hun Disney+ abonnement bestellen, beheren en betalen via Mijn Ziggo”, aldus Robin Kroes, Executive Director Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo