Filmcomponist Hans Zimmer domineert opnieuw de NPO Klassiek Filmmuziek Top 400 met de meest bekroonde soundtracks met maar liefst 33 scores, waarvan twee in de top vijf.

Uitbreiding

Afgelopen jaar kende de lijst nog 200 scores, deze editie zijn dat er dankzij de ongekende populariteit van filmmuziek maar liefst 400. Deze verdubbeling markeert de grootste editie ooit. Vanaf maandag 16 maart is de lijst in zijn geheel te horen op NPO Klassiek. De volledige lijst is terug te vinden via deze link.

Stabiele top drie

Met Schindler’s List op één, Once Upon a Time in the West op twee en Lord of the Rings op drie is de top van de lijst ongewijzigd ten opzichte van 2025. Per leeftijdsgroep werd er verschillend gestemd: als het aan stemmers tot en met 40 jaar had gelegen, stond Lord of the Rings op de eerste plek. Stemmers van 40 jaar en ouder gaven overduidelijk de voorkeur aan Schindler’s List.

Luisteren

De hele Filmmuziek Top 400 is tussen 16 en 20 maart dagelijks te horen en te zien via NPO Klassiek op FM en DAB+, Internet en NPO 2 Extra. Op NPO 2 Extra is er vanaf zaterdag 14 maart veel aandacht voor de Filmmuziek Top 400. Zo zijn er de hele week documentaires, films en filmmuziekconcerten te zien.