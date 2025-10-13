Tot en met vrijdag 17 oktober is de Klassieke Top 400 te horen op NPO Klassiek. De lijst is ook te volgen via televisiezender NPO2 Extra.

Vrouwelijke componisten

De radiozender meldt dat er steeds meer vrouwelijke componisten zijn terug te vinden in de Klassieke Top 400. In de lijst van 2025 staan 29 composities van 20 verschillende vrouwen. Vorig jaar stonden er 24 composities van 15 vrouwen in de lijst. De jonge Amerikaanse componist Caroline Shaw is één van de opvallendste stijgers: And the swallow gaat van positie 261 vorig jaar naar 15 en schiet daarmee maar liefst 246 plekken omhoog. De hoogst geëindigde vrouw is Hildegard von Bingen, die op de 13e plaats staat – de hoogste positionering van een vrouw in de Klassieke Top 400 ooit.

Filmmuziek

Ook opvallend deze veertiende editie van de Klassieke Top 400 is de hoeveelheid filmmuziek waarop is gestemd. Hieruit blijkt wel dat filmmuziek inmiddels bij de klassiekers is gaan horen. Bij de vrije keuzes werden veel filmscores aangevraagd, maar ook de keuzes uit de inspiratielijst werden veelvuldig gekozen: in de Top 400 van 2025 staan 19 filmmuziekcomposities. Nieuwe filmtitels dit jaar in de lijst zijn The Sound of Music van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein en Les Choristes van Bruno Coulais.

Uitzending

De Klassieke Top 400 is een hitlijst van 400 topstukken, gekozen door de luisteraars van NPO Klassiek. Alle werken zijn van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 17 oktober tussen 07:00 en 23:00 uur te horen op NPO Klassiek. Op vrijdag 17 oktober eindigt de lijst met de nummer één om 20:00 uur. Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet.

NPO2 Extra

Dit jaar is de NPO Klassieke Top 400 ook te zien op televisiezender NPO2 Extra. De uitzendtijden vind je hier. De zender is te zien via kanaal 82 en live via Internet.

Klassieke Top 400 Concert

Het Klassieke Top 400 Concert op vrijdag 17 oktober in TivoliVredenburg is de feestelijke afsluiting van de toplijst. Het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Wilson Ng speelt bekende werken uit de Klassieke Top 400 van onder anderen Katsjatoerjan, Gershwin, Ravel en Bach. De presentatie is in handen van Maria Fiselier en Leonard Evers (AVROTROS) en het concert is live te horen én te zien op npoklassiek.nl. Op 20 oktober wordt het Klassieke Top 400 concert om 23:05 uur uitgezonden op NPO2 Extra.

Meer informatie via deze website.