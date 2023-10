Van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober is de Klassieke Top 400 te horen tussen 07.00 en 23.00 op NPO Klassiek.

Matthäus-Passion

De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach staat dit jaar wederom op de eerste plaats in de Klassieke Top 400 van NPO Klassiek, gevolgd door het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Op drie staat de Negende symfonie van Antonín Dvořák, die daarmee zijn hoogste positie ooit behaalt.

Uitzending

De Klassieke Top 400 is een hitlijst van 400 topstukken, gekozen door de luisteraars van NPO Klassiek. Alle werken zijn van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober tussen 07.00 en 23.00 uur te horen op NPO Klassiek. Op vrijdag 13 oktober eindigt de lijst met de nummer één om 20.00 uur. In De Nacht van NPO Klassiek zijn van maandag 9 tot en met vrijdag 13 oktober een aantal lange werken uit de Klassieke Top 400 in hun geheel te horen, zoals de complete Goldbergvariaties van Bach en het Requiem van Gabriel Fauré.

Klassieke Top 400 Concert

Het Klassieke Top 400 Concert op vrijdag 13 oktober in TivoliVredenburg is de feestelijke afsluiting van de toplijst. Het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Chloe Rooke brengt in samenwerking met het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor bekende werken uit de Klassieke Top 400. De presentatie is in handen van Leonard Evers en het concert is live te horen én te zien op npoklassiek.nl.

Ga voor meer informatie en de complete lijst van de Klassieke Top 400 naar npoklassiek.nl/top400.