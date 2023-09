Liefhebbers van klassieke muziek kunnen vanaf vrijdag 22 september weer stemmen op hun favorieten in de Klassieke Top 400 van de publieke radiozender NPO Klassiek.

Stemmen

Stemmen kan online via npoklassiek.nl, via de NPO Klassiek-app en bij de Klassieke Top 400 Stembus die de hele week door het land rijdt. De stemperiode sluit op vrijdagavond 29 september om 20.00 uur. Ab Nieuwdorp maakt de top 3 van de Klassieke Top 400 op donderdagochtend 5 oktober bekend in het NPO Klassiek-programma De Klassieken. Dan verschijnt ook de hele lijst op npoklassiek.nl. De lijst is te horen van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober op NPO Klassiek.

Stembus

Presentatoren Sander Zwiep en Pieter van Nes nemen van vrijdag 22 tot en met vrijdag 29 september iedere dag een andere NPO Klassiek-collega mee om stemmen op te halen in heel Nederland. Samen brengen ze klassieke muziek naar onverwachte plekken, zoals een kinderdagverblijf, een sterrenwacht, een sauna en de haven van Harlingen. De Klassieke Top 400 Stembus stopt bij professionele musici, maar ook bij jonge kinderen die zelf muziek maken. Liefhebbers van klassieke muziek ontvangen de bus bij hen thuis of op het werk.

Meer informatie op de website van de radiozender.