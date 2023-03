Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone staat opnieuw op de eerste plaats van de Filmmuziek Top 100 van NPO Klassiek. Schindler’s List van John Williams behoudt de tweede plaats. Nieuw in de top 3 is The Good, the Bad and the Ugly, eveneens gecomponeerd door Ennio Morricone.

Top 3

De top 3 is vanochtend live onthuld door presentator Ab Nieuwdorp tijdens De Klassieken (AVROTROS) op NPO Klassiek. De gehele Filmmuziek Top 100 is vrijdag 10 maart van 08:00 tot 18:00 uur te horen op NPO Klassiek. De lijst wordt gepresenteerd door Hans Smit, Ab Nieuwdorp, Jet Berkhout, Sander Zwiep en Carine Lacor. Ga voor de complete Top 100 naar npoklassiek.nl/film. De hele week staat NPO Klassiek in het teken van filmmuziek, de iconische soundtracks lopen dan als een rode draad door de programmering.

Seriemuziek

Ook muziek van bekende series heeft z’n weg naar de Filmmuziek Top 100 gevonden. Zo staat de muziek van Game of Thrones (nummer 30), Downton Abbey (nummer 40), Band of Brothers (nummer 44), Baantjer (nummer 52) en The Crown (nummer 68) in de lijst. Ook animatiefilms als Up (plaats 69), Shrek (plaats 88) en Avatar (plaats 96) doen dit jaar voor het eerst hun intrede in de Filmmuziek Top 100.

Televisie

Ook NPO 2 extra besteedt aandacht aan filmmuziek van zaterdag 25 februari tot en met zaterdag 11 maart. Zo is er een aantal films te zien met prijswinnende muziek, filmmuziekconcerten van onder meer Hans Zimmer en verschillende programma’s over soundtracks. Kijk voor een volledig overzicht en uitzendtijden op npoklassiek.nl/film.

