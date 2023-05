NPO Klassiek biedt studenten tijdens de examen- en tentamenperiode een gloednieuw format om bij te studeren.

Concentratie en focus

Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 mei staat de klassieke zender tussen 00.00 en 07.00 uur in het teken van neoklassieke muziek door artiesten als Nils Frahm, Joep Beving en Ludovico Einaudi. Muziek die ideaal past bij concentratie en focus. Wie liever overdag studeert kan de studienachten van NPO Klassiek online terugluisteren.

Pomodoro-techniek

De uitzendingen zijn gebaseerd op de zogeheten Pomodoro-techniek. Deze studietechniek werkt met tijdsblokken: vijfentwintig minuten studeren, daarna vijf minuten rust, vijfentwintig minuten studeren en dan weer vijf minuten rust. Na drie of vier blokken is er een langere pauze van een kwartier of een halfuur. De studienachten van NPO Klassiek volgen hetzelfde ritme. Naast rustgevende pianomuziek klinkt er klassiek repertoire waarbij rust, verstilling, focus en meditatie de boventoon voeren. Als aanvulling op de muziek worden er tijdens de studienachten ook op maat gemaakte visuals getoond. Deze helpen om geconcentreerd te kunnen studeren. De beelden zijn ‘s nachts live te bekijken en daarna net als de studienachten on demand beschikbaar op npoklassiek.nl.

