NPO Klassiek breidt haar toplijst met filmmuziek weer verder uit, van de Top 100 naar Filmmuziek Top 200. Ook komt er een concert rond de Filmmuziek Top 200.

Breed publiek

Met de Filmmuziek Top 200 maakt NPO Klassiek klassieke muziek toegankelijk voor een breed publiek. Want iedereen kent de muziek van de iconische filmklassiekers als Jaws, Once Upon a Time in the West en Star Wars. Zo kan iedereen van klassieke muziek genieten. De lijst is nu uitgebreid van 100 naar 200 nummers.

Stembussen

De stembussen voor de Filmmuziek Top 200 openen op vrijdag 23 februari om 08:00 uur. Wat de meest legendarische muziek is, bepaalt de luisteraar. Er kan tot en met vrijdag 1 maart 13:00 uur gestemd worden op de beste soundtracks via npoklassiek.nl/stem.

Uitzending

Van maandag 4 tot en met woensdag 6 maart is er in de reguliere programmering van NPO Klassiek veel aandacht voor filmmuziek, waarbij de muziek als een rode draad door de programmering loopt. De Filmmuziek Top 200 wordt op donderdag 7 en vrijdag 8 maart uitgezonden tussen 09:00 en 17:00 uur.

Concert

Op vrijdag 23 februari presenteert NPO Klassiek voor het eerst een Filmmuziek Concert tijdens het AVROTROS Vrijdagconcert. De presentatie is in handen van Leonard Evers. Het concert is live te volgen op NPO Klassiek en met beeld op npoklassiek.nl/live. Onder leiding van dirigent Nicholas Milton speelt het Göttinger Symphonieorchester vanuit de Grote Zaal in TivoliVredenburg tophits van John Williams, waaronder Star Wars en Harry Potter, Hans Zimmers The Da Vinci Code en Gladiator, maar ook The Godfather van Nino Rota, Forrest Gump van Alan Silvestri en Pirates of the Caribbean van Klaus Badelt. Het concert is live te volgen via NPO Klassiek en met beeld op npoklassiek.nl/live.