De NPO gaat NPO Radio 4 in de toekomst hernoemen naar NPO Klassiek. Dit blijkt uit de begroting van de publieke omroep voor 2023.

Nieuwe naam

NPO Radio 4, de radiozender met aandacht voor klassieke muziek en cultuur, gaat volgens deze begroting een nieuwe naam krijgen: NPO Klassiek. “De ambitie is zowel lineair als non-lineair een vindplaats te zijn voor iedereen die meer wil ontdekken en proeven van klassieke muziek. Door vaker bekende, toegankelijke muziekstukken te laten horen probeert NPO Klassiek een breder publiek, wat geïnteresseerd is in muziek zonder verdere voorkennis, te bereiken“, aldus de NPO.

Sinds 1975

De eerste uitzending van Hilversum 4, zoals de radiozender eerder werd genoemd, vond plaats op 28 december 1975. Dat was tevens de eerste uitzending van aspirant-omroep Veronica in het publieke bestel. In het begin waren er alleen ’s avonds programma’s en werd een deel van de zendtijd gevuld door Teleac, maar al vrij snel werd de zendtijd uitgebreid. De radiozender is te horen via onder andere FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.