NPO KX Radio gaat vanaf vandaag verder als NPO Campus Radio. De publieke omroep neemt daarmee afscheid van het merk KX Radio.

Opleidingsstation

Op NPO Campus Radio, te ontvangen via DAB+ en de NPO Luister-app, horen luisteraars nieuwe programmamakers die zich zo kunnen ontwikkelen tot professionele dj, presentator of producer. Deze talenten nemen deel aan het NPO Campus opleidingstraject. De naamswijziging van KX Radio naar Campus Radio was vorig jaar al aangekondigd door de NPO.

Experimenteren

NPO Campus Radio valt onder de verantwoordelijkheid van NPO 3FM-zendermanager Menno de Boer. “Op 3FM maken fantastische talenten programma’s in de nacht. Zij staan te trappelen om door te stromen richting de dag- of avondprogrammering. Deze talenten hebben heel veel vaardigheden en hun eigen stijl kunnen ontwikkelen op de opleidingszender. Met NPO Campus Radio is er volop ruimte voor experimenteren. Met deze nieuwe opzet kunnen we de opleiding nog meer diepte geven en makers kansen bieden.”

Programmering

NPO Campus Radio start op 29 januari om 12.00 uur met een aangepaste programmering. Nieuw talent ontvangt deze middag in de shows dj’s en presentatoren die uit de opleiding afkomstig zijn en inmiddels onderscheidende stemmen zijn op publieke radio. NPO Campus-talent Annan Verboom (KRO-NCRV) ontvangt 3FM-dj Barend van Deelen (PowNed) en vraagt hem wat je moet leren als beginnende dj. Andere dj’s die aanschuiven deze middag zijn Emmely de Wilt (NPO Radio 2, KRO-NCRV), Sander Zwiep (NPO Klassiek, Omroep MAX) en Morad El Ouakili (NPO Radio 2, BNNVARA).

