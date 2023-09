Radiozender NPO KX krijgt binnenkort een andere naam: NPO Campus. Dit blijkt uit de begroting van de NPO voor het jaar 2024.

NPO Campus

Uit de begroting van de NPO over het jaar 2024 blijkt dat de radiozender NPO KX een nieuwe naam krijgt: NPO Campus. Het doel van de radiozender blijft hetzelfde: Extensie van hoofdzender NPO 3FM met ruimte voor innovatieve ideeën en experimenten van dj’s en opleidingsmogelijkheden voor nieuw talent. De radiozender zendt uit via het Internet en DAB+.

Website

De website npocampus.nl bestaat al enige tijd en biedt informatie over de NPO Campus. NPO Campus scout, traint en begeleidt de radiotalenten voor de radiostations van de publieke omroep: 3FM en NPO Radio 2, maar ook NPO Klassiek en FunX. “Wij bieden talent de kans om zich te ontwikkelen tot een onderscheidende, herkenbare stem op een van de radiostations van de publieke omroep. Daarnaast leren we producers het vak.”, aldus de website.

Nieuwe zender

Uit de begroting over 2024 blijkt ook dat de publieke omroep plannen heeft om een nieuwe radiozender te starten die zich gaat richten op een publieksgroep met een biculturele achtergrond. “Daarnaast is bij de extra kanalen rekening gehouden met de ambitie een experiment te starten met een radiozender, die een brede publieksgroep bereikt met een biculturele achtergrond. Dit vanwege onze ambitie, dat we er voor heel Nederland met ons aanbod willen zijn“, aldus de NPO in haar begroting.